Гра Ліверпуля схожа на збірну України, - Ротань

Цього сезону Ліверпуль Юргена Клоппа грає в прекрасний футбол.

Про це розповів тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Мені пощастило, що є можливість рівнятися на нашу національну збірну й на Андрія Миколайовича Шевченка. Добре, що ми в контакті на тренерській нараді, я завжди можу в нього щось запитати, попросити поради й почути від нього професійну думку", - сказав Ротань.