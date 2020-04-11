Гра Ліверпуля схожа на збірну України, - Ротань

Джерело - УАФ.
Цього сезону Ліверпуль Юргена Клоппа грає в прекрасний футбол.
Про це розповів тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.
"Мені пощастило, що є можливість рівнятися на нашу національну збірну й на Андрія Миколайовича Шевченка. Добре, що ми в контакті на тренерській нараді, я завжди можу в нього щось запитати, попросити поради й почути від нього професійну думку", - сказав Ротань.
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"З інших наставників можу виділити Хосепа Гвардіолу й Юргена Клоппа. Коли іспанець приїхав до Манчестер Сіті, я почав уболівати за цю команду. Але в нинішньому сезоні Ліверпуль Клоппа грає в прекрасний футбол. До речі, його гра схожа на дії нашої національної команди", - підсумував коуч збірної України-U21.
Раніше, Протасов виступив проти відставки Ротаня.