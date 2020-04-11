 Арсенал може не скорочувати зарплати, якщо клуб потрапить в ЛЧ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Форвард Едмонтона помер у віці 25 років
Вчора 21:23 1124
Липовий став найкращим європейським легіонером чемпіонату Греції
Вчора 19:45 746
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Вчора 16:43 957
Колишній гравець Таврії та Зорі помер в окупованому Криму
Вчора 15:43 2631 1
Дем'яненко покинув Нітру
Вчора 14:28 1377
Худжамов: З такими як Усик краще не розмовляти
Вчора 12:22 5150 26
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
Вчора 11:14 1489 2
Вербич назвав умови переходу в інший клуб
Вчора 10:47 1789
Морозюк: Пісня Путін х**ло була хітом
10.04.2020 20:31 1611 1
Де Пена може перейти у Редінг
10.04.2020 19:56 1729
Блоги
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин Андрій Твердохліб
Вчора 20:02 1027 1
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 16:43 957
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
Вчора 16:03 4956
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
Вчора 12:37 378
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
Вчора 11:14 1489 2
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі Андрій Твердохліб
10.04.2020 13:15 3887
Про здачу матчів, алкоголь та скільки заробляють тенісисти - Сергій Стаховський
Про здачу матчів, алкоголь та скільки заробляють тенісисти - Сергій Стаховський Valeriy Ruchka
10.04.2020 12:40 400 2
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона
Дівчина дня: еротична фотосесія журналістки Чемпіона Андрій Твердохліб
10.04.2020 12:11 4868
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай Valeriy Ruchka
10.04.2020 07:00 1344
UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі
UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі Valeriy Ruchka
09.04.2020 23:48 487
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Андрій Твердохліб
09.04.2020 16:30 17368
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити Андрій Твердохліб
09.04.2020 16:09 6216
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів Андрій Твердохліб
09.04.2020 14:08 662
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних Андрій Твердохліб
09.04.2020 14:00 3409
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW Valeriy Ruchka
09.04.2020 13:19 3664
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11 Квітня 2020
23:47 Футбол Коноплянка: Найкращий матч в кар'єрі - дебют за Дніпро 427
23:33 Футбол Манчестер Юнайтед та Інтер претендують на Парті 373
23:13 Футбол Гра Ліверпуля схожа на збірну України, - Ротань 456
22:51 Футбол Вінгер Порту Корона цікавий Інтеру, Ромі, Евертону та Валенсії 497
22:34 Футбол Арсенал запропонував гравцям не йти на скорочення зарплат, але за умови потрапляння в ЛЧ 189
22:15 Хокей Кізло: Коли згадую ніч на вулиці у Нью-Йорку, стає моторошно 718
21:48 Бокс Гассієв: Було б чудово провести реванш з Усиком 1145 1
21:34 Хокей Визначився переможець першого між спортивного баттла Без ключок 801
21:23 Хокей Форвард Едмонтона помер у віці 25 років 1124
21:12 Футбол Джонс: Фергюсон краще за всіх знав, як спілкуватися з гравцями 724
20:44 Футбол Лужний потрапив до антирейтингу АПЛ 1586
20:37 Футбол Городея мінімально перемогла Динамо Мінськ у 4 турі чемпіонату Білорусі 762
20:22 Футбол Фернандес: Бундесліга повернеться в кінці травня без глядачів 844
20:11 Пряма трансляція Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 793
20:08 Футбол Ребенок: На карантині доводиться швидко бігати, щоб поліція не спіймала 900
20:02 Блог Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин 1028 1
19:45 Баскетбол Липовий став найкращим європейським легіонером чемпіонату Греції 746
19:35 Футбол Євсєєв: На ТБ в Росії зараз чогось про Україну мовчать 1121
19:21 Автоспорт Сільверстоун надав медичний центр Національній службі охорони здоров'я Великобританії 1110
19:09 Футбол Ліпе: У чемпіонаті Японії - просто біг по полю. Білорусь і Україна - це вже футбол 483
18:45 Футбол Серію А можуть відновити 31 травня та закінчити сезон на початку серпня 1056
18:30 Футбол Інфантіно: Ніяких матчів і турнірів, якщо залишається небезпека 982
18:12 Футбол Торпедо переграло Енергетик в 4 турі чемпіонату Білорусі 1047
17:45 Футбол Хамес готовий піти з Реалу 1232
17:26 Автоспорт Баррікелло: Гамільтон - сильніший гонщик, ніж Алонсо 1312

Арсенал запропонував гравцям не йти на скорочення зарплат, але за умови потрапляння в ЛЧ

Вчора 22:34 189 0
Якщо апеляцію Манчестер Сіті на бан з Ліги чемпіонів відхилять, то в турнір кваліфікується команда, яка зайняла п'яте місце
Арсенал запропонував гравцям не йти на скорочення зарплат, але за умови потрапляння в ЛЧ
#Арсенал, #Ліга чемпіонів

Джерело - The Telegraph.

Гравці лондонського Арсеналу можуть не втратити частину своєї зарплати через коронавірус, як більшість футболістів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лондонський клуб зробив футболістам пропозицію - вони можуть уникнути скорочення зарплат, якщо команда кваліфікується в Лігу чемпіонів.

При цьому не зазначається, чи погодилися гравці на такий варіант. Прес-секретар Арсеналу повідомив, що клуб поки нічого не погоджував з футболістами.

Нагадаємо, ФІФА дозволила українським клубам переглядати зарплати футболістів.

Раніше Швед потрапив під скорочення зарплати у Селтіку.

Коментарі ()