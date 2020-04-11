Джерело - The Telegraph.
Гравці лондонського Арсеналу можуть не втратити частину своєї зарплати через коронавірус, як більшість футболістів.
Про це повідомляє The Telegraph.
Лондонський клуб зробив футболістам пропозицію - вони можуть уникнути скорочення зарплат, якщо команда кваліфікується в Лігу чемпіонів.
При цьому не зазначається, чи погодилися гравці на такий варіант. Прес-секретар Арсеналу повідомив, що клуб поки нічого не погоджував з футболістами.
Нагадаємо, ФІФА дозволила українським клубам переглядати зарплати футболістів.
Раніше Швед потрапив під скорочення зарплати у Селтіку.