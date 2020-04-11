Якщо апеляцію Манчестер Сіті на бан з Ліги чемпіонів відхилять, то в турнір кваліфікується команда, яка зайняла п'яте місце

Джерело - The Telegraph.

Гравці лондонського Арсеналу можуть не втратити частину своєї зарплати через коронавірус, як більшість футболістів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лондонський клуб зробив футболістам пропозицію - вони можуть уникнути скорочення зарплат, якщо команда кваліфікується в Лігу чемпіонів.

При цьому не зазначається, чи погодилися гравці на такий варіант. Прес-секретар Арсеналу повідомив, що клуб поки нічого не погоджував з футболістами.

Нагадаємо, ФІФА дозволила українським клубам переглядати зарплати футболістів.

Раніше Швед потрапив під скорочення зарплати у Селтіку.