Джерело - Чемпіон.
ФІФА дозволила українським клубам сідати за стіл переговорів з гравцями і переглядати їх зарплатні відомості.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.
"Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо", - розповів Бурбас.
Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо.— Igor Burbas (@iburbas) April 10, 2020
Нагадаємо, у ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону.