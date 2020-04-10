Українські клуби зможуть переглядати зарплати футболістів

Джерело - Чемпіон.

ФІФА дозволила українським клубам сідати за стіл переговорів з гравцями і переглядати їх зарплатні відомості.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.

"Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо", - розповів Бурбас.

Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо. — Igor Burbas (@iburbas) April 10, 2020

Нагадаємо, у ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону.