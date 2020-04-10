 ФІФА дозволила українським клубам переглядати зарплати футболістів | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА дозволила українським клубам переглядати зарплати футболістів

Сьогодні 20:46 470 0
Українські клуби зможуть переглядати зарплати футболістів
ФІФА дозволила українським клубам переглядати зарплати футболістів
#ФІФА, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФІФА дозволила українським клубам сідати за стіл переговорів з гравцями і переглядати їх зарплатні відомості.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.

"Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо", - розповів Бурбас.

Нагадаємо, у ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону.

 

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