Через кризу футболістам зменшили зарплату

Керівництво Селтіка, тренерський штаб, футболісти і персонал клубу добровільно погодилися піти на зниження зарплати.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Точний відсоток зниження платні не розголошується. Клуб був змушений піти на цей крок через збитки в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Серед інших урізали зарплату і українському вінгерові Мар'яну Шведу. Він приєднався до клубу минулої весни.

У нинішньому сезоні 22-річний українець награв 40 хвилин за Селтік в трьох матчах у всіх турнірах і відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що у Шотландії можуть достроково завершити чемпіонат.

Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.