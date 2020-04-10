Джерело - football.uа.
Керівництво Селтіка, тренерський штаб, футболісти і персонал клубу добровільно погодилися піти на зниження зарплати.
Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.
Точний відсоток зниження платні не розголошується. Клуб був змушений піти на цей крок через збитки в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Серед інших урізали зарплату і українському вінгерові Мар'яну Шведу. Він приєднався до клубу минулої весни.
У нинішньому сезоні 22-річний українець награв 40 хвилин за Селтік в трьох матчах у всіх турнірах і відзначився одним голом.
Раніше повідомлялося, що у Шотландії можуть достроково завершити чемпіонат.
Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.