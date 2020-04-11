Коноплянка шкодує про пізній переїзд в Європу

Євген Коноплянка прокоментував перехід у європейський клуб

Джерело - УАФ.

Українським гравцям слід переїжджати у Європу у більш ранньому віці.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка.

"Якби можна було щось змінити в історії, я б раніше виїхав до Європи. Напевно, пару років втратив. Я б швидше вивчив мову, тому що без нього нікуди. А то, буває, хочеш в туалет сходити і не знаєш, як сказати.

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Я один рік грав в іспанській Севільї, потім три роки за Шальке в Німеччині. Тільки через рік я вже відчув себе як вдома. Я розумів мову, розмовляв через півроку. Якби на пару років раніше поїхав, було б краще", - розповів Коноплянка.

Нагадаємо, вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу.