Джерело - Чемпіон.

Рівно п'ять років тому, 19 березня 2015 року, Дніпро грав проти нідерландського Аякса в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першому матчі дніпряни вдома здобули мінімальну перемогу. Основний час поєдинку в Амстердамі завершився з рахунком 1:0 на користь господарів, тому гра продовжилася в овертаймах.

На 97-й хвилині вінгер Дніпра Євген Коноплянка зрівняв рахунок, забивши в фірмовому стилі обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика.

В кінці другого овертайму Аякс забив другий м'яч, але завдяки правилу виїзного голу путівка до чвертьфіналу Ліги Європи дісталася команді Мирона Маркевича.

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