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Швед може влітку залишити Селтік

Сьогодні 13:15 593 0
Швед планує обговорити своє майбутнє
Швед може влітку залишити Селтік
#Селтік, #Швед

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед планує обговорити своє майбутнє в шотландському клубі з головним тренером Нілом Ленноном і керівництвом команди.

Про це повідомляє Football Insider.

22-річний українець незадоволений, що ні потрапляє до складу, і готовий розглянути перехід в літнє трансферне вікно, так як стурбований своїми міжнародними перспективами.

Леннон вважає, що вінгер - великий талант, але він не на рівні інших атакувальних гравців півзахисту Селтіка. Футболіст не грає через присутність в команді таких виконавців як Джеймс Форрест,  Том Рогич, Раян Крісті, Мохамед Ельюнуссі і Джонні Хейс.

Леннон і його тренерський штаб переконані, що Шведу потрібно більше ігрового часу, щоб звикнути до шотландської ліги і інтенсивності ігрового стилю команди.

Нагадаємо, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.

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