Швед може влітку залишити Селтік

Швед планує обговорити своє майбутнє

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед планує обговорити своє майбутнє в шотландському клубі з головним тренером Нілом Ленноном і керівництвом команди.

Про це повідомляє Football Insider.

22-річний українець незадоволений, що ні потрапляє до складу, і готовий розглянути перехід в літнє трансферне вікно, так як стурбований своїми міжнародними перспективами.

Леннон вважає, що вінгер - великий талант, але він не на рівні інших атакувальних гравців півзахисту Селтіка. Футболіст не грає через присутність в команді таких виконавців як Джеймс Форрест, Том Рогич, Раян Крісті, Мохамед Ельюнуссі і Джонні Хейс.

Леннон і його тренерський штаб переконані, що Шведу потрібно більше ігрового часу, щоб звикнути до шотландської ліги і інтенсивності ігрового стилю команди.

Нагадаємо, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.