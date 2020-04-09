Джерело - football24.ua.
Шотландська професійна футбольна ліга хоче завершити сезон для усіх дивізіонів достроково через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє The Guardian.
В організації переконані, що клуби елітного дивізіону проголосують за такий варіант, а отже чемпіоном стане Селтік, який після 30 турів, випереджає Рейнджерс на 13 очок.
У поточному сезоні український гравець Селтік Мар'ян Швед лише раз з'являвся на полі у нинішньому сезоні чемпіонату Шотландії.
Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.
Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.