Черговий чемпіонат можуть завершити достроково через пандемію коронавірусу

Шотландська професійна футбольна ліга хоче завершити сезон для усіх дивізіонів достроково через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

В організації переконані, що клуби елітного дивізіону проголосують за такий варіант, а отже чемпіоном стане Селтік, який після 30 турів, випереджає Рейнджерс на 13 очок.

У поточному сезоні український гравець Селтік Мар'ян Швед лише раз з'являвся на полі у нинішньому сезоні чемпіонату Шотландії.

Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.

Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.