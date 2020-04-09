 У Шотландії можуть достроково завершити чемпіонат | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 13:13 1118
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:18 18648
Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу
Вчора 22:25 491
Рекордно впала ціна Ярмоленка
Вчора 20:09 2021
Мілевський проти Вернидуба. Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Білорусі. LIVE
Вчора 19:41 901
Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України
Вчора 16:40 1514 1
ФІФА оголосила про важливі зміни у футболі
Вчора 11:58 2742
Стаховський назвав свою пенсію
Вчора 08:46 2435
Шевченко хоче тренувати клуб Серії А чи АПЛ - Мальдера
Вчора 08:30 2121 1
Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України
07.04.2020 22:39 720 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:16 Футбол УЄФА може зменшити кількість господарів Євро-2020 159
10:56 Футбол Ювентус влітку продасть П’янича 260
10:46 Футбол Барселона відмовилась безкоштовно підписувати Вілліана 377
10:31 Хокей У Білорусі зупинили дитячі змагання з хокею 503
10:15 Футбол У футболі змінили правила гри рукою та офсайду 1890
09:57 Футбол Роналду може повернутися у Реал – Фонте 719
09:46 Футбол У Шотландії можуть достроково завершити чемпіонат 564
09:31 Футбол Чемпіонат Іспанії можуть дограти на Канарах 647
09:15 Футбол Лучі хоче збільшити оплату українським арбітрам 773
08:58 ММА Невідомі застрелили бійця Bellator 1407
08:46 Футбол Сидорчук назвав найкращих легіонерів Динамо 1106
08:32 Футбол Динамо Брест - Шахтар 2:0. Огляд матчу 1015
08:13 Футбол Тренер Динамо Брест задоволений дебютом Хачеріді 1539
8 Квітня 2020
23:54 Футбол Протасов: УАФ робить усе можливе, щоб повернутися з найменшими втратами 2162
23:40 Блог Геніальний асист Мілевського у півфіналі Кубка Білорусі 982
23:39 Футбол Найдорожчий футболіст світу подешевшав на 10% 1521
23:25 Баскетбол Михайлюк: Леброн має свою команду лікарів та тренерів 1501
23:18 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 18648
23:10 Футбол Маркевич: Деякі українські клуби відчутно зрізають зарплати футболістам 1378
22:55 Бокс Президент WBC: Усик - один з найкращих боксерів сучасності 1560
22:46 Блог Золота колекція. Василь Ломаченко - Хосе Рамірес: дебют у професіоналах. Відео бою 395
22:39 Баскетбол Михайлюк вказав команду НБА, в якій би хотів грати 1415
22:25 Футбол Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу 491
22:13 Футбол Алієв попередив Кличка і Павелка 2337
22:10 Футбол Сидорчук: Мене повернули до Динамо, коли я вже їхав в аеропорт 2031

У Шотландії можуть достроково завершити чемпіонат

Сьогодні 09:46 564 0
Черговий чемпіонат можуть завершити достроково через пандемію коронавірусу
У Шотландії можуть достроково завершити чемпіонат
#Шотландія, #Селтік, #Швед

Джерело - football24.ua.

Шотландська професійна футбольна ліга хоче завершити сезон для усіх дивізіонів достроково через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

В організації переконані, що клуби елітного дивізіону проголосують за такий варіант, а отже чемпіоном стане Селтік, який після 30 турів, випереджає Рейнджерс на 13 очок.

У поточному сезоні український гравець Селтік Мар'ян Швед лише раз з'являвся на полі у нинішньому сезоні чемпіонату Шотландії.

Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.

Також,  Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.

Коментарі ()