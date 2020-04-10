Пятов: Якщо зараз клуб вимагатиме скоротити зарплати, думаю, ніяких проблем не буде

35-річний голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов не проти скорочення зарплат у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявив сам голкіпер.

"Всі розуміють, що це економічна криза. Все обговорюється з керівництвом. Це робиться заради того, щоб зберегти персонал клубів. Тут немає нічого дивного. Якщо клуб справляється сам, то добре. Якщо клуб не справляється, він домовляється з футболістами про спільний вихід із ситуації.

Якщо клуб буде вимагати, ми сядемо всією командою, можливо, в режимі онлайн, і це обговоримо. Не бачу в цьому ніяких проблем", - зазначив Пятов.