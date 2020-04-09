Збірна України зберегла своє місце у рейтингу ФІФА

Збірна України займає 24-е місце

Джерело - УАФ.

Рейтинг ФІФА залишається без змін через відсутність матчів у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Україна, як і раніше, посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Рейтинг ФІФА станом на 09 квітня 2020 року

1. Бельгія — 1765

2. Франція — 1733

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватія — 1642

7. Португалія — 1639

8. Іспанія — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

…

24. Україна — 1537

Нагадаємо, УЄФА може зменшити кількість господарів Євро-2020.