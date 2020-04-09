Збірна України зберегла своє місце у рейтингу ФІФА

Джерело - УАФ.
Рейтинг ФІФА залишається без змін через відсутність матчів у зв’язку із пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Україна, як і раніше, посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Рейтинг ФІФА станом на 09 квітня 2020 року
1. Бельгія — 1765
2. Франція — 1733
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватія — 1642
7. Португалія — 1639
8. Іспанія — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
…
24. Україна — 1537
Нагадаємо, УЄФА може зменшити кількість господарів Євро-2020.