Колишній гравець Шахтаря: Луческу навіть не дозволив мені поїхати на похорон батьків

Колишній гравець Шахтаря Нері Кастільйо не зміг поїхати на похорон батьків через рішення Мірчи Луческу.

Про це заявив сам мексиканець.

"Я поїхав з чорним серцем. Я прибув в Україну, де навіть спочатку психологічно відчував себе незатишно. Але з часом все ставало тільки гірше. Спершу мені не подобався холод, але потім мої мати і батько померли в один рік, а у мене стався конфлікт з тренером Мірчею Луческу, який навіть не дозволив мені поїхати на похорон. Я приїжджав кожен день в Шахтар на тренування, і думав, як би повернутися в Олімпіакос. Моя помилка полягала в тому, що якби я не грав добре, то зміг би повернутися швидше.

8 січня 2009 року померла моя мама. У нас була перерва в чемпіонаті. Пам'ятаю, як мій батько подзвонив мені і сказав, що мама впала в кому. Я тоді був в Греції, це було 29 грудня. Я збирався відлетіти в Уругвай, але вже 7 січня я повинен був бути на базі Шахтаря. Я подзвонив Луческу і сказав: "Моя мама помирає, дозвольте мені довше залишитися в Уругваї". Але він відмовив. Батько сказав: "Відлітай, нічого не змінюється, вона в комі". Я полетів до Греції, щоб упакувати валізи і повернутися в Україну. Стомлений багатьма перельотами, я взяв квиток на поїзд, коли подзвонив мій телефон. На трубці був батько, який повідомив, що мама померла.

Я приїхав до тренера і попросив у нього дозволу полетіти в Уругвай на похорон. Він не дозволив це мені. Це речі, які люди не знають. Я не бачив, як померла моя мама. Я навіть не побував на її похороні. Як грати в такій команді, тим більше, що з самого початку я не хотів бути там. Мій батько помер в той же рік", - сказав Кастільйо.