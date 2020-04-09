 Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо

Сьогодні 17:10 788 0
Колишній гравець киян згадав цікавий випадок
Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо
#Саленко, #Динамо

Джерело - UA-футбол.

Колишній нападник Динамо Олег Саленко пішов на певні жертви, щоб потрапити у київський клуб.

Про це заявив сам Саленко.

"Динамо ще за півроку до переходу, відразу після Євро-1988, позначило свій інтерес. Селекціонер клубу Сучков приїжджав до Ленінграда, малював перспективи. Тренер Зеніту Завидонов в кінці сезону намагався відрадити, але я для себе все вже вирішив.

По-перше, базовий клуб збірної. По-друге, потрібно було вирішувати питання з армією, а в Києві обіцяли і його закрити.

Зараз вже, напевно, можна відкрити маленький секрет. В останньому матчі за Зеніт в Москві я зімітував струс мозку за п'ять хвилин до кінця гри - тільки б мене в армію відразу з манежу не загребли. З таким діагнозом на півроку відстрочку від призову давали. Три дні я чесно провалявся в лікарні імені Скліфосовського.

Федорич з двома генералами приходили, перестерігали, але я для себе вже все вирішив. Не думаю, що Садирін сильно тоді образився - інакше не взяв би згодом на ЧС-1994", - зазначив Саленко.

Нагадаємо, що Олег Саленко зіграв за київське Динамо 16 матчів, в яких забив 7 голів.

Раніше, Кравець пояснив, чому не повертається у Динамо.

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