Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо

Колишній нападник Динамо Олег Саленко пішов на певні жертви, щоб потрапити у київський клуб.

Про це заявив сам Саленко.

"Динамо ще за півроку до переходу, відразу після Євро-1988, позначило свій інтерес. Селекціонер клубу Сучков приїжджав до Ленінграда, малював перспективи. Тренер Зеніту Завидонов в кінці сезону намагався відрадити, але я для себе все вже вирішив.

По-перше, базовий клуб збірної. По-друге, потрібно було вирішувати питання з армією, а в Києві обіцяли і його закрити.

Зараз вже, напевно, можна відкрити маленький секрет. В останньому матчі за Зеніт в Москві я зімітував струс мозку за п'ять хвилин до кінця гри - тільки б мене в армію відразу з манежу не загребли. З таким діагнозом на півроку відстрочку від призову давали. Три дні я чесно провалявся в лікарні імені Скліфосовського.

Федорич з двома генералами приходили, перестерігали, але я для себе вже все вирішив. Не думаю, що Садирін сильно тоді образився - інакше не взяв би згодом на ЧС-1994", - зазначив Саленко.