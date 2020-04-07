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Кравець розповів, чому не повернеться в Динамо

Сьогодні 08:42 2016 0
Кравець розповів, чому не повернеться в Динамо

Джерело - ua.tribuna.com.

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець сумнівається, що зможе колись ще раз приміряти футболку Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

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"Це питання потрібно обговорювати, коли воно буде в темі, але я думаю, що такої теми вже не виникне. У Динамо, і в Європі існує думка, що після 31 або 32 років футболіста потихеньку починають списувати. А я люблю футбол і хотів би грати якомога довше, наскільки мені дозволятиме здоров'я.

Одним із плюсів переходу до Туреччини було те, що тут не дивляться в паспорт, якщо ти на рівні і готовий – грай хоч до 40 років. Зараз мені буде 31, а в Динамо є досить молодих нападників", – сказав Кравець.

Нагадаємо, Артем покинув Динамо у 2018-му. У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини Кравець провів 11 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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