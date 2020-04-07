Кравець розповів, чому не повернеться в Динамо

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець сумнівається, що зможе колись ще раз приміряти футболку Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

Важливо: Динамо вимагає грошей у двох бразильських грандів

"Це питання потрібно обговорювати, коли воно буде в темі, але я думаю, що такої теми вже не виникне. У Динамо, і в Європі існує думка, що після 31 або 32 років футболіста потихеньку починають списувати. А я люблю футбол і хотів би грати якомога довше, наскільки мені дозволятиме здоров'я.

Одним із плюсів переходу до Туреччини було те, що тут не дивляться в паспорт, якщо ти на рівні і готовий – грай хоч до 40 років. Зараз мені буде 31, а в Динамо є досить молодих нападників", – сказав Кравець.