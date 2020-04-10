Джерело - sport.ua.
Мілан розглядає Унаї Емері в якості кандидата на посаду нового головного тренера команди.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Нинішній наставник, Стефано Піолі, швидше за все, буде звільнений в кінці сезону.
Пріоритетною кандидатурою для Мілана є Ральф Рангнік. Якщо россонері не зможуть домовитися з німецьким фахівцем, то почнуть переговори з Емері.
Раніше сам Емері заявляв про те, що хотів би продовжити кар'єру в Італії.
У листопаді минулого року Емері був звільнений з поста головного тренера Арсеналу.
Нагадаємо, Емері може повернутися до Севільї.