Тренер може продовжити кар'єру в Італії

Мілан розглядає Унаї Емері в якості кандидата на посаду нового головного тренера команди.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Нинішній наставник, Стефано Піолі, швидше за все, буде звільнений в кінці сезону.

Пріоритетною кандидатурою для Мілана є Ральф Рангнік. Якщо россонері не зможуть домовитися з німецьким фахівцем, то почнуть переговори з Емері.

Раніше сам Емері заявляв про те, що хотів би продовжити кар'єру в Італії.

У листопаді минулого року Емері був звільнений з поста головного тренера Арсеналу.

Нагадаємо, Емері може повернутися до Севільї.