Емері хоче очолити клуб Серії А

Екс-тренер ПСЖ і Арсеналу готовий до відновлення кар'єри

Джерело - Tuttojuve.

Іспанський тренер Унаї Емері готовий очолити один з італійських клубів.

Про це заявив сам фахівець.

"Зі мною зв'язувалися кілька клубів Італії, але з тих чи інших причин я не міг тут працювати. Зараз я відкритий до нового. Уважно стежу за чемпіонатом Італії. З поваги не називатиму клуби, з якими у мене були контакти в попередні роки", - сказав Емері.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Емері був Арсенал, який він очолював з липня 2018 по листопад 2019 року.

Раніше, Емері може повернутися до Севільї.