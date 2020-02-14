Емері може повернутися до Севільї

Спеціаліст буде першим кандидатом на посаду, якщо звільнять Лопетегі

Іспанський фахівець Унаї Емері може повернутися у Севілью.

Про це повідомляє AS.

Тренер є пріоритетним кандидатом на посаду наставника андалусійців, в разі, якщо керівництво клубу вирішить звільнити Хулена Хулен Лопетегі.

Севілья на даний момент перебуває в посередній формі і не може виграти вже у трьох матчах поспіль, займаючи в Ла-Лізі п'яте місце.

Унаї Емері працював в клубі в період з 2013-го по 2016-й. За три сезони андалусійці виграли три Ліги Європи.

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