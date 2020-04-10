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Сабо: Алієва стало занадто багато в ЗМІ

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Екстренер киян розкритикував Алієва
Сабо: Алієва стало занадто багато в ЗМІ
#Сабо, #Алієв

Джерело - Footboom.

Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв не є прикладом для наслідування молодим футболістам.

Про це заявив екстренер киян Йожеф Сабо.

"На мій погляд, останнім часом його занадто багато стало в ЗМІ. Користуючись нагодою, хочу поцікавитися у журналістів: ви дійсно вважаєте, що Саша - це приклад того, як повинен поводитися футболіст під час активної кар'єри і після її завершення? Це приклад для наслідування молодим футболістам? Орієнтир для них?

Мені і зараз боляче згадувати ті роки, коли на моїх очах свій талант втрачав Алієв. Через порушення режиму мені доводилося відраховувати його з тренувальних зборів. Але і зараз в аналогічній ситуації я вчинив би точно так само. Футбол - гра командна і вимоги до гравців повинні бути однаковими.

Якщо не помиляюся, Саша вже приміряв на себе роль тренера аматорських команд. Хоче отримати ліцензію і працювати в Динамо. Цікаво, а як би він вчинив з гравцями, які не дотримуються загальних правил, ігнорують режим? На яких не діють розмови з тренером? Він назвав мене найгіршим тренером, з яким працював - це його думка, його право", - зазначив Сабо.

Раніше, Алієв звернувся до Віталія Кличка та Андрія Павелка з приводу стадіону Восход.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.

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