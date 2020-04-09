Джулай назвав свою несподівану кандидатуру тренера, який має очолювати Динамо

Відомий коментатор Дмитро Джулай головним тренером київського Динамо хоче забити Ігоря Костюка.

Про це заявив сам коментатор.

Років десять тому у мене була надія, що у Динамо буде якийсь іноземний тренер. Але ні, зараз потрібно намагатися бути реалістом.

Можна було б говорити про повернення Реброва, а в перспективі мені дуже хотілося б бачити тренером першої команди Ігоря Костюка. Це якщо говорити про реалії, а не придумувати щось і тягати різні прізвища.

Скрипник? Також варіант. Це людина, яка працює поруч, і результати якої ти бачиш. Це може якось вплинути. Скрипник дійсно дуже цікаво працює", - сказав Джулай.