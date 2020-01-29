Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа – Циганик

Карпати повинні повернути частину коштів Севільї за трансфер Маряна Шведа у Селтік.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"За отримані від трансферів гроші клуб якийсь час живе. Комусь вони віддають борги, комусь - ні. Наприклад, коли Карпати забирали з Севільї Шведа, то пообіцяли, що з наступного продажу гравця 30% вони переведуть іспанському клубу. Наскільки мені відомо, Шведа продали в Селтік майже за 2 млн євро, і ці 30% так і не перерахували Севільї. Зараз Карпати вже винні іспанському клубу. За Карраскаля гроші львів'яни ще не отримали, але всі вони, швидше за все, теж підуть Севільї", - розповів Циганик.