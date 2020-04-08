 Найдорожчий футболіст світу подешевшав на 10%, Мессі - на 20% | Футбол | Champion.com.ua
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Найдорожчий футболіст світу подешевшав на 10%

Вчора 23:39 721 0
Найкращі світові футболісти серйозно подешевшали через пандемію коронавірусу
Найдорожчий футболіст світу подешевшав на 10%
#Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

21-річний форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує залишатися найдорожчим футболістом світу (€180 мільйонів), втративши 10% вартості.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Друге і третє місця ділять 28-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар і 25-річний англійський вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг. Обидва втратили по 20% вартості і тепер оцінюються в €128 мільйонів.

32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі подешевшав на 20% (€114 мільйонів) і тепер посідає 9-ту сходинку в списку найдорожчих футболістів світу.

 
 
 
 
 
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Here is the new top 10!👏 @sanchooo10 overtakes @leomessi!😲 ———————————————————— #psg #mancity #liverpoolfc #spurs #bvb #fcbarcelona

Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Раніше, рекордно впала ціна Ярмоленка.

Нагадаємо, вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу.

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