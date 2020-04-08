Найкращі світові футболісти серйозно подешевшали через пандемію коронавірусу

Джерело - Чемпіон.

21-річний форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує залишатися найдорожчим футболістом світу (€180 мільйонів), втративши 10% вартості.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Друге і третє місця ділять 28-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар і 25-річний англійський вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг. Обидва втратили по 20% вартості і тепер оцінюються в €128 мільйонів.

32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі подешевшав на 20% (€114 мільйонів) і тепер посідає 9-ту сходинку в списку найдорожчих футболістів світу.

Раніше, рекордно впала ціна Ярмоленка.

Нагадаємо, вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу.