Джерело - Чемпіон.
21-річний форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує залишатися найдорожчим футболістом світу (€180 мільйонів), втративши 10% вартості.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Друге і третє місця ділять 28-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар і 25-річний англійський вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг. Обидва втратили по 20% вартості і тепер оцінюються в €128 мільйонів.
32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі подешевшав на 20% (€114 мільйонів) і тепер посідає 9-ту сходинку в списку найдорожчих футболістів світу.
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Here is the new top 10!👏 @sanchooo10 overtakes @leomessi!😲 ———————————————————— #psg #mancity #liverpoolfc #spurs #bvb #fcbarcelona
Раніше, рекордно впала ціна Ярмоленка.
Нагадаємо, вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу.