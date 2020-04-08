Рекордно впала ціна Ярмоленка

Transfermarkt оновив приблизну вартість гравців АПЛ

Вартість гравців АПЛ у зв'язку з пандемією коронавірусу знижена на 20%.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Виняток зроблено лише для гравців 1998 року народження і молодше - їх вартість впала на 10%.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко подешевшав на 2,5 мільйона євро - 9,5 замість попередніх 12. Останній раз 30-річний українець оцінювався в менш як 10 мільйонів євро в 2012 році, коли грав в Динамо і коштував 9 мільйонів євро.

На 6 мільйонів євро подешевшав гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко - 24 мільйони євро замість попередніх 30.

Нагадаємо, АПЛ отримала дозвіл на відновлення сезону.