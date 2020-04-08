Легендарний гравець Карпат важко хворий і потребує допомоги

Легендарний ветеран львівських Карпат, харківського Металіста та українського футболу 72-річний Ростислав Поточняк перебуває у ці дні в лікарні.

Про це повідомляє прес-аташе Карпат Юрій Назаркевич.

"Ростислав Поточняк перебуває у ці дні в лікарні. Найближчими днями на нього чекає складна операція по заміні кульшового суглоба. Після чого доведеться пройти ще тривалий курс реабілітації. Для цього всього потрібні чималі кошти. Тож звертаємось до всіх небайдужих шанувальників гри легендарного та популярного ветерана футболу з можливістю надання посильної фінансової допомоги. Кошти просимо переказувати на картку Приватбанку за номером: 5168 7573 4999 6878. Поточняк Ростислав Мирославович. Дякуємо за розуміння та підтримку!", - написав Назаркевич.