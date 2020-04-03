Джерело - sport.ua.
Літак форварда каталонської Барселони і національної збірної Аргентини Ліонеля Мессі здійснив вимушену посадку в Брюсселі.
Про це повідомляє The Sun.
Авіалайнер прямував на Тенеріфе, проте в 9:00 за місцевим часом приземлився в Брюссельському аеропорту через проблеми з шасі.
Поки невідомо, чи перебував на борту сам Мессі, який придбав літак в 2018 році за 11 мільйонів фунтів.
Раніше, гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати.
Нагадаємо, Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара.