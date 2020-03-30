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Гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати

Сьогодні 17:55 784 0
Гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати
Гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати
#Мессі, #Барселона

Джерело - instagram.com.

Гравці каталонської Барселони погодилися на зниження зарплати на 70% на період кризи, щоб допомогти команді впоратися з фінансовими труднощами.

Про це заявив лідер команди Ліонель Мессі.

"Багато що було написано і сказано про "Барселону" щодо питання про зарплати гравців в цей непростий період. Ми б хотіли прояснити, що завжди хотіли знизити розмір зарплати, яку отримуємо, тому що ми повністю розуміємо, що ця ситуація виходить за рамки.

Гравці повинні першими допомагати нашому клубу, коли він просить про це. Багато разів ми навіть робили це за своєю власною ініціативою, в інших випадках ми вважали це необхідним або важливим.

З цієї причини нас не перестає дивувати те, що всередині клубу були ті, хто намагався поставити нас під збільшувальне скло і намагався посилити тиск, щоб підштовхнути нас до того, що ми завжди знали, що зробимо.

Насправді, угоду було відкладено на кілька днів, тільки тому, що ми шукали формулу, щоб допомогти клубу, а також його співробітникам в ці важкі часи.

Прийшов час оголосити, що, крім скорочення нашої зарплати на 70% на період кризи, ми також будемо робити внески, щоб співробітники клубу могли отримувати 100% своєї зарплати.

Якщо ми до сих пір не говорили про це, то тільки тому, що пріоритетом для нас був пошук реальних рішень, які допомогли б клубу, а також тим, хто найбільше постраждав від цієї ситуації", - заявив Мессі.

Нагадаємо, Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара.

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