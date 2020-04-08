Клуб Серії А хоче підписати Мессі

Джерело - Чемпіон.
Нападник і капітан Барселони Ліонель Мессі зацікавив міланський Інтер.
Про це повідомляє Football Italia.
Італійський клуб хоче підписати аргентинця в наступному сезоні. Інтер готовий почати переговори з 32-річним форвардом.
Рідний клуб Мессі, аргентинський Ньюеллс Олд Бойз, вже зробив йому пропозицію.
Контракт аргентинця з Барселоною закінчується в червні 2021 року. Мессі виступає за каталонський клуб з 2005-го.
Раніше повідомлялося, що приватний літак Мессі здійснив екстрену посадку.
Нагадаємо, гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати.