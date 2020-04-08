 Клуб Серії А хоче підписати Мессі | Футбол | Champion.com.ua
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Клуб Серії А хоче підписати Мессі

Сьогодні 19:39 624 0
Аргентинець може перейти до Інтера
Клуб Серії А хоче підписати Мессі
#Мессі, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Нападник і капітан Барселони Ліонель Мессі зацікавив міланський Інтер.

Про це повідомляє Football Italia.

Італійський клуб хоче підписати аргентинця в наступному сезоні. Інтер готовий почати переговори з 32-річним форвардом.

Рідний клуб Мессі, аргентинський Ньюеллс Олд Бойз, вже зробив йому пропозицію.

Контракт аргентинця з Барселоною закінчується в червні 2021 року. Мессі виступає за каталонський клуб з 2005-го.

Раніше повідомлялося, що приватний літак Мессі здійснив екстрену посадку.

Нагадаємо, гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати.

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