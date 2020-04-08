 АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону

Сьогодні 18:40 136 0
Чутки є некоректними
АПЛ спростувала інформацію про дострокове завершення сезону
#АПЛ

Джерело - championat.com.

Англійська Прем'єр-ліга не має наміру достроково завершувати нинішній сезон, незважаючи на інформацію, що була раніше про зворотне.

Про це повідомляє The Independent.

Чутки про плани ліги відмовитися від проведення матчів, що залишилися цього розіграшу в зв'язку з пандемією коронавірусу є некоректними.

Нагадаємо, про намір АПЛ достроково завершити сезон заявив спортивний директор Удінезе П'єрпаоло Марино. За його словами, ліга готувалася виступити з відповідною заявою в зв'язку з тим, що ситуація в Англії стає дуже, дуже серйозної.

Раніше від проведення матчів, що залишилися нинішнього сезону відмовилася Федерація футболу Бельгії. Після цього в УЄФА пригрозили лігам недопуском їх клубів до єврокубків в разі прийняття подібних рішень.

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