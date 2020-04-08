В АПЛ готуються достроково завершити сезон

У англійській Прем'єр-лізі можуть достроково завершити сезон.

Про це розповів спортивний директор Удінезе П'єрпаоло Марино.

"Федерація Бельгії вже прийняла рішення про завершення сезону, попри можливі санкції з боку UEFA. В АПЛ збираються випустити подібну заяву, тому що ситуація там стає дуже, дуже серйозною. Я, чесно кажучи, просто сподіваюся, що ми зможемо знову насолодитися футболом після коронавірусу. Неважливо, скільки часу це займе, нам потрібно вибратися з цієї небезпечної зони. Я переживаю за наступні сезони, а не за старі", - розповів Марино.