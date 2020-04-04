Істіклол під керівництвом українця став дев’ятиразовим володарем Суперкубка Таджикистану

Підопічні Левченка здобули вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У Таджикистані відбувся матч за Суперкубок, в якому зустрічалися чемпіон та срібний призер тогорічного чемпіонату - Істіклол та Худжанд.

Худжанд завдяки голу Ріхмібаєв вийшов вперед вже на другій хвилині зустрічі. Лише на 78-ій хвилині Істіклол зрівняв рахунок. А через дві хвилини Істіклол вже вийшов вперед. І гол Рахімова став переможним і приніс перемогу. Істіклол в дев’ятий раз виграв Суперкубок країни. Відзначимо, що Істіклол очолює українець Віталій Левченко. У команді Істіклол грає українець Олексій Ларін, який провів увесь матч за Суперкубок.

А вже завтра, 5 квітня, відбудуться три матчі першого туру 29-го чемпіонату Таджикистану. Матчі за участі Істіклола та Худжанда відбудуться 8 квітня.

Суперкубок

4 квітня

Істіклол - Худжанд 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Ріхсібоєв, 1:1 - 78 Джалілов, 2:1 - 80 Рахімов

Нагадаємо, що у лютому на зборах у Туреччині Інгулець з рахунком 5:0 знищив Істіклол.