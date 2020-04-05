В країні СНД стартував чемпіонат з футболу

Хатлон захопив лідерство у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Таджикистану відбулися три матчі першого туру.

Куктош та Регар-ТадАЗ не порадували забитими голами. У матчі Локомотив - Файзканд теж була зафіксована нічия. Але команди забили по два голи. Хатлон вирвав польову перемогу у матчі з командою Далерон-Уротеппа.

Відзначимо, що у чемпіонаті бере участь всього 10 команд. У цих командах грає 42 легіонери, з яких аж 20 з Узбекистану. Відзначимо, що у двох командах грає чотири українці та працюють два українські тренери. Тогорічного чемпіона Істіклола очолює Віталій Левченко, у команді грає Олексій Ларін. Головним тренером ЦСКА є Сергій Жицький, у команді грає три українці – Іван Пономаренко, Артем Гайдаш та Дмитро Бондар. Сьогодні команди за участі українців не грали - зустрічі Душанбе 83 - Істіклол і ЦСКА - Худжанд будуть зіграні 8 квітня. Перенесення ігор сталося у зв’язку з тим, що вчора відбувся матч за Суперкубок Таджикистану Істіклол - Худжанд (2:1).

Чемпіонат Таджикистану - Вища ліга

1 тур, 5 квітня

Куктош - Регар-ТадАЗ 0:0

Локомотив - Файзканд 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Рустамов, 1:1 - 55 Сулаймонов, 2:1 - 71 Хасанов, 2:2 - 72 Заріпов

Хатлон - Далерон-Уротеппа 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Баротов, 1:1 - 53 Бакі-Ахунов, 2:1 - 90+4 Бобоєв