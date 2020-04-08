Севілья скоротить зарплату гравцям і тренерам

Джерело - UA-футбол.
Севілья знизить зарплату футболістам й співробітникам клубу в зв'язку із призупиненням сезону через пандемію коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Дані заходи будуть прийняті відносно 254 працівників спортивного відділу та 106 осіб, які працюють у навколофутбольній сфері.
Ті співробітники, які зможуть повноцінно працювати віддалено, продовжать отримувати заробітну плату в повному розмірі. Зарплати гравців, тренерів та персоналу чоловічого, жіночого та молодіжної команд будуть знижені на 70%.
Члени ради директорів Севільї також пішли на добровільне зниження зарплати.
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