Севілья скоротить зарплату гравцям і тренерам

Вимушений крок від босів нервіонців

Севілья знизить зарплату футболістам й співробітникам клубу в зв'язку із призупиненням сезону через пандемію коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Дані заходи будуть прийняті відносно 254 працівників спортивного відділу та 106 осіб, які працюють у навколофутбольній сфері.

Ті співробітники, які зможуть повноцінно працювати віддалено, продовжать отримувати заробітну плату в повному розмірі. Зарплати гравців, тренерів та персоналу чоловічого, жіночого та молодіжної команд будуть знижені на 70%.

Члени ради директорів Севільї також пішли на добровільне зниження зарплати.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

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