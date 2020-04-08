ФІФА оголосила про важливі зміни у футболі

У ФІФА анонсували зміни через пандемію коронавірусу

ФІФА дозволила змінити дати трансферного вікна та рекомендувала клубам продовжити контракти з футболістами до фактичного закінчення нинішнього сезону

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У ФІФА пропонують продовжити контракти всіх гравців до фактичного закінчення сезону, якщо чинні угоди закінчуються влітку 2020 року. При цьому, якщо такий гравець все ж вирішить змінити клуб після закінчення дії контракту, він отримає таку можливість.

Також ФІФА рекомендує гравцям і клубам прийти до згоди з приводу можливого скорочення зарплат на період пандемії. Якщо ж сторони не досягнуть згоди, рішення про розірвання трудового договору буде прийматися в установленому порядку з урахуванням кількох факторів: чи була спроба дійти згоди, економічного становища клубу, пропорційності в питанні змін умов контракту, чи мало місце однакове ставлення до всіх гравців, а також розміру заробітку гравця після рішення про скорочення зарплати.

Раніше повідомлялося, що ФІФА безстроково подовжить футбольний сезон.

Нагадаємо, ФІФА створить фонд для фінансової підтримки клубів, які постраждали від коронавірусу.