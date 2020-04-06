У ФІФА прийняли важливі рішення через пандемію коронавірусу

ФІФА повинна підтвердити безстрокове продовження сезону 2019/20 по всьому світу.

Про це повідомляє The Athletic.

Даний крок дозволить футбольним органам у кожній країні визначати, коли може завершитися кампанія.

Також, ФІФА змінить дати літнього трансферного вікна й дозволить продовження контрактів виконавців, чиї угоди з клубами закінчуються 30 червня.

Відповідна заява буде оприлюднена протягом наступних 48 годин. Дане рішення дозволить не зупиняти чемпіонати передчасно, як це вже сталося з першістю в Бельгії.

Нагадаємо, ФІФА створить фонд для фінансової підтримки клубів, які постраждали від коронавірусу.