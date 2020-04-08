На стадіоні Металіст можуть розгорнути шпиталь

У Харкові розглядають можливість перетворити стадіон ОСК Металіст у шпиталь в разі крайньої необхідності.

Про це розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Ми зараз розглядаємо можливість розгорнути такий шпиталь на нашому Металісті. Ми вже групою фахівців, в тому числі і лікарів, інспектували стадіон і найближчим часом ми визначимося, чи зможемо ми в тих боксах, які там є, зробити такий госпіталь", - розповів Кучер.