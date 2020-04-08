Джерело - football.ua.
Головний тренер Реал Зінедін Зідан вірить у трансфер Кіліана Мбаппе, який можна буде здійснити влітку.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Шира.
Труднощі у мадридців можуть викликати фінансові проблеми через наслідки епідемії коронавірусу, через які бюджет на покупки повинен скоротитися.
Також журналіст стверджує, що парижани працюють над продовженням контракту з нападником до 2025 року з подвійним збільшенням зарплати.
Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе є найдорожчим гравцем у світі за версією transfermakt.
Нагадаємо, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.