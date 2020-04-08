Кіліана Мбаппе влітку може перейти у Реал

Головний тренер Реал Зінедін Зідан вірить у трансфер Кіліана Мбаппе, який можна буде здійснити влітку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Шира.

Труднощі у мадридців можуть викликати фінансові проблеми через наслідки епідемії коронавірусу, через які бюджет на покупки повинен скоротитися.

Також журналіст стверджує, що парижани працюють над продовженням контракту з нападником до 2025 року з подвійним збільшенням зарплати.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе є найдорожчим гравцем у світі за версією transfermakt.

Нагадаємо, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.