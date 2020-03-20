 Мбаппе став найдорожчим футболістом світу, Роналду не потрапив у ТОП-40 | Футбол | Champion.com.ua
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Мбаппе став найдорожчим футболістом світу, Роналду не потрапив у ТОП-40

Сьогодні 18:11 540 0
За даними порталу Transfermarkt.
Мбаппе став найдорожчим футболістом світу, Роналду не потрапив у ТОП-40

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі посів лише восьме місце у рейтингу найдорожчих футболістів світу.

За даними відомого порталу Transfermarkt.

Очолив же список гравець французького ПСЖ Кіліан Мбаппе, його вартість складає 200 мільйонів доларів. Варто зазначити, що португалець Кріштіану Роналду став лише 46-м.

ТОП-10 рейтингу найдорожчих футболістів

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 200

2. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 160

3. Неймар (ПСЖ) - 160

4. Садьо Мане (Ліверпуль) – 150

5. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 150

6. Гаррі Кейн (Тоттенгем) – 150

7. Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті) - 150

8. Ліонель Мессі (Барселона) - 140

9. Джейдон Санчо  (Боруссія)- 120

10. Антуан Грізманн (Барселона)  - 120

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