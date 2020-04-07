Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році

Мадридці шукають варіанти посилення атаки

Не зважаючи на епідемію коронавірусу Реал не має наміру відмовлятися від грандіозного трансферу лідера ПСЖ і здійснять перехід Кілліана Мбаппе у 2021 році.

Про це повідомляє AS.

Саме в 2021 році боси мадридців мають намір стабілізувати бюджет команди після кризи від коронавірусу і будуть готові повернутися до варіанту покупки француза. Крім того, очікується, що через кризу ціна на Мбаппе може впасти з 200 мільйонів євро до 140 мільйонів євро, що може зіграти на руку Реала.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.