 Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році | Футбол | Champion.com.ua
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Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році

Сьогодні 23:10 289 0
Мадридці шукають варіанти посилення атаки
Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році
#Мбаппе, #Реал

Джерело - xsport.ua.

Не зважаючи на епідемію коронавірусу Реал не має наміру відмовлятися від грандіозного трансферу лідера ПСЖ і здійснять перехід Кілліана Мбаппе у 2021 році.

Про це повідомляє AS.

Саме в 2021 році боси мадридців мають намір стабілізувати бюджет команди після кризи від коронавірусу і будуть готові повернутися до варіанту покупки француза. Крім того, очікується, що через кризу ціна на Мбаппе може впасти з 200 мільйонів євро до 140 мільйонів євро, що може зіграти на руку Реала.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.

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