Хацкевич: Я заздрю білоруським командам, що вони зараз грають

Наставник Ротора Олександр Хацкевич уважно слідкує за чемпіонатом Білорусі, який продовжується незважаючи на пандемію коронавірусу.

Про це заявив сам наставник.

"Я, чесно сказати, заздрю, що вони грають, але зараз такий час, коли важливіше здоров'я.

Не знаю, як довго він триватиме, але я з цікавістю стежу за ним. Тим більше, картинка йде на багато країн.

Можливо, хтось навіть і не знав, що і в Білорусі теж є футбол. Дай бог, щоб всі були живі і здорові", - сказав Хацкевич.