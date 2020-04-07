 Хацкевич: Я заздрю білоруським командам, що вони зараз грають | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 17:54 1264
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 23:25 18076
Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України
Сьогодні 22:39 215
Стаховський - про Олімпіаду-2012: У нас половина чиновників були одягнені з голочки, а я ходив у майках на два розміри більше
Сьогодні 16:24 648 1
Баварія продовжила контракт з Мюллєром
Сьогодні 12:45 356
Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу
Сьогодні 10:33 4207
Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном
Вчора 23:09 558
Українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії
Вчора 22:25 879
ФІФА безстроково подовжить футбольний сезон - ЗМІ
Вчора 14:14 1252
Андронов: Проблеми Динамо пов'язані зі стилем управління Суркісом, який застарів
Вчора 14:11 1306
Блоги
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв Valeriy Ruchka
05.04.2020 15:51 421
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
05.04.2020 13:15 1769 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
05.04.2020 11:56 346
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1065
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 781 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:25 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 18076
23:25 Футбол Гвардіола погодився зменшити зарплату в Манчестер Сіті на період коронавірусу 53
23:10 Футбол Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році 286
22:55 Гандбол Мотор підписав білоруса Бохана 365
22:39 Легка атлетика Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України 215
22:25 Баскетбол Чемпіонат Італії завершений достроково 802
22:10 Футбол Колишній хавбек Динамо здивував босів Галатасарая 1140
21:55 Футбол В Англії деякі клуби ризикують припинити існування через фінансові проблеми 383
21:39 Фігурне катання Російська фігуристка заразилася коронавірусом 372
21:25 Футбол Легендарний француз може очолити Фенербахче 690
21:10 Футбол ПСЖ має бажання викупити трансфер Ікарді 321
20:55 Футбол Рибалка: Найближчим часом Ребров очолить хороший клуб 1652
20:40 Баскетбол ФІБА перенесе два чемпіонати Європи 393
20:25 Футбол Лінекер відреагував на звинувачення Росії у хабарі ФІФА 1165
20:10 Футбол Хацкевич: Я заздрю білоруським командам, що вони зараз грають 523
19:55 Футбол Реал відмовився повертати Роналду 903
19:40 Футбол Чемпіонат Білорусі можуть призупинити у будь-який момент 555
19:25 Біатлон Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований? 648
19:10 Футбол ФІФА не буде відновлювати розслідування щодо Росії після звинувачень Мін'юсту США 655
18:54 Хокей Колишній захисник збірної Швейцарії помер від коронавірусу 1255
18:43 Фехтування Харлан: Моя ціль на Олімпійські ігри змінилась 924
18:40 Футбол Дружина гравця Олександрії: Хотілося б бачити чоловіка як мінімум у Барселоні 984 1
18:25 Теніс Стаховський: Мені батько пропонував таблетки, але я ніколи не брав 774
18:10 Бокс Ломаченко: Хейні знає, що я готовий битися з ним 1051
17:55 Футбол Зі збірної Англії вигнали порушника карантину та клієнта повій 1151

Хацкевич: Я заздрю білоруським командам, що вони зараз грають

Сьогодні 20:10 523 0
Екстренер Динамо уважно стежить за чемпіонатом Білорусі
Хацкевич: Я заздрю білоруським командам, що вони зараз грають
#Хацкевич

Джерело - Р-Спорт.

Наставник Ротора Олександр Хацкевич уважно слідкує за чемпіонатом Білорусі, який продовжується незважаючи на пандемію коронавірусу.

Про це заявив сам наставник.

"Я, чесно сказати, заздрю, що вони грають, але зараз такий час, коли важливіше здоров'я.

Не знаю, як довго він триватиме, але я з цікавістю стежу за ним. Тим більше, картинка йде на багато країн.

Можливо, хтось навіть і не знав, що і в Білорусі теж є футбол. Дай бог, щоб всі були живі і здорові", - сказав Хацкевич.

Раніше, Слуцьк переграв Іслоч в неймовірному матчі у 3 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, у чемпіонаті Білорусі різко зменшилась відвідуваність.

Коментарі ()