У чемпіонаті Білорусі різко зменшилась відвідуваність

Через пандемію коронавірусу уболівальники ігнорують матчі чемпіонату

Середня відвідуваність чемпіонату Білорусі зменшилась на 70% та склала 327 глядачів.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Відвідуваність зменшилася на 70 відсотків у порівнянні з другим туром.

Найбільше глядачів зібрав матч Динамо Брест - Славія (546). Найгірша відвідуваність зафіксована в Борисові на грі Смолевичи - Вітебськ (100).

Середня відвідуваність чемпіонату зменшилася до 919 глядачів на грі. Це на 70 відсотків менше, ніж у минулому сезоні.

Відзначимо, що середня відвідуваність 3-го туру чемпіонату Білорусі-2019 склала 3273 глядачів.

Нагадаємо, Слуцьк переграв Іслоч в неймовірному матчі у 3 турі чемпіонату Білорусі.