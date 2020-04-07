Ярмоленко проти Коноплянки, Каштру проти Фонсеки - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Ведучі ТаТоТаке облаштували студію в квартирі Сергія Болотникова, щоб не залишити глядачів без свіжих випусків на карантині.

Таймінг випуску:

01:53 — Оцінюємо ідею срібного матчу за ЛЧ між Динамо і Зорею

03:59 — Перенесення Євро допоможе чи зашкодить нашій збірній?

05:06 — Хто крутіше — Ярмоленко чи Коноплянка?

08:34 — Каштру проти Фонсеки — чий Шахтар краще?

10:54 — Коментуємо чутки про Коваленка і Мудрика в Ромі

13:23 — Грімм розмазав український футбол в швейцарській пресі

15:38 — Скільки отримають Карпати від наступного трансферу Карраскаля

16:22 — Наші найулюбленіші футболісти

20:44 — Радимо круті книжки про футбол

23:08 — Від нудьги на карантині Співаковський написав і зіграв пісню

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