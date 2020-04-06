Пятов: На жодного тренера у мене немає образи

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов у свій час втратив шанс на другу воротаря команди Ворскли з приходом Мар’яна Марущука.

Про це заявив сам Пятов.

"Час минав, у Ворсклі змінювалися тренери. Коли прийшов Мунтян і до кінця періоду заявок залишалося кілька днів, я бачив, що буду другим воротарем. Радів: Нарешті! Я дочекався шансу. І тут, ледь не в останній день трансферного вікна, вони підписали Марущака. По-спортивному я засмутився, але час лікує. Отже, потрібно було доводити, заново зібратися з силами, пихтіти на тренуваннях і таки дочекатися свого шансу. Наприкінці сезону Мунтян дозволив дебютувати у Вищій лізі.

На жодного тренера у мене немає образи. Виробив собі правило: яким би не був тренер - він завжди має рацію, адже відповідає за результат. Поставить тебе чи ні - треба доводити. А якщо команда зіграє погано – цього тренера відправлять у відставку, правильно? Тренер не може бути для всіх хорошим або поганим", - сказав Пятов.