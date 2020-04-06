Палкін: 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди

Потрібно дати можливість клубам нормально дограти чемпіонат з тими футболістами, які на контрактах.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"ФІФА розглядає ситуацію, що, якщо, припустимо, контракт закінчується 30-го червня, а ми продовжили чемпіонат до кінця серпня або до кінця липня, то тоді пропонується ці контракти автоматично продовжити до кінця чемпіонату. Це те, що сьогодні обговорюється. А що буде фінально прийнято - треба тільки чекати. Така концепція нормальна, зрозуміла і, скажімо так, робоча.

А то вийде, що 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди. Це несерйозно, форс-мажорна ситуація. Природно, її потрібно відкоригувати в більш цивілізованій манері, прийняти рішення, дати можливість клубам нормально дограти чемпіонат з тими футболістами, які на контрактах", - сказав Палкін.