 Палкін: 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди | Футбол | Champion.com.ua
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Палкін: 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди

Сьогодні 20:25 1076 0
Гендиректор гірників прокоментував ситуацію з контрактами футболістів
Палкін: 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди
#Палкін, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Потрібно дати можливість клубам нормально дограти чемпіонат з тими футболістами, які на контрактах.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"ФІФА розглядає ситуацію, що, якщо, припустимо, контракт закінчується 30-го червня, а ми продовжили чемпіонат до кінця серпня або до кінця липня, то тоді пропонується ці контракти автоматично продовжити до кінця чемпіонату. Це те, що сьогодні обговорюється. А що буде фінально прийнято - треба тільки чекати. Така концепція нормальна, зрозуміла і, скажімо так, робоча.

А то вийде, що 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди. Це несерйозно, форс-мажорна ситуація. Природно, її потрібно відкоригувати в більш цивілізованій манері, прийняти рішення, дати можливість клубам нормально дограти чемпіонат з тими футболістами, які на контрактах", - сказав Палкін.

Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.

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