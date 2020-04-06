Палкін: 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди

Джерело - footballua.tv.
Потрібно дати можливість клубам нормально дограти чемпіонат з тими футболістами, які на контрактах.
Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.
"ФІФА розглядає ситуацію, що, якщо, припустимо, контракт закінчується 30-го червня, а ми продовжили чемпіонат до кінця серпня або до кінця липня, то тоді пропонується ці контракти автоматично продовжити до кінця чемпіонату. Це те, що сьогодні обговорюється. А що буде фінально прийнято - треба тільки чекати. Така концепція нормальна, зрозуміла і, скажімо так, робоча.
А то вийде, що 30-го червня деякі клуби залишаться без половини команди. Це несерйозно, форс-мажорна ситуація. Природно, її потрібно відкоригувати в більш цивілізованій манері, прийняти рішення, дати можливість клубам нормально дограти чемпіонат з тими футболістами, які на контрактах", - сказав Палкін.
Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.
Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.