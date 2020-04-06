 Клуби Серії А домовилися про урізання зарплат | Футбол | Champion.com.ua
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Клуби Серії А домовилися про урізання зарплат

Сьогодні 18:40 275 0
Зарплата у команд буде зменшена на третину
Клуби Серії А домовилися про урізання зарплат
#Серія А

Джерело - football24.ua.

Представники клубів італійської Серії А одноголосно проголосували за зменшення заробітних плат перших команд дивізіону в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Football Italia.

Італійські клуби домовились про зменшення зарплат на третину.

У понеділок представники учасників Серії А провели екстрене засідання в режимі відеоконференції. У ході онлайн-зустрічі 19 клубів проголосували за зниження окладів футболістів на 1/6, якщо чемпіонат дограють, та на 1/3, якщо першість не буде відновлена. За це рішення не голосував лише Ювентус, який домовився зі своїми гравцями раніше. Позапланове засідання відбулося після безплідних перемовин із профспілкою футболістів. Тепер клуби будуть домовлятись із гравцями напряму.

Вимушена пауза в Серії А триває з 9 березня. Минулого тижня ліга перенесла дату відновлення чемпіонату з кінця травня на невизначений термін.

Нагадаємо, Лукаку знищив керівництво Серії А.

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