Шахтар міг купити Буффона

Пятов розповів про своє спілкування з Ахметовим

Президент Шахтаря Рінат Ахметов міг купити Джанлуїджі Буффона.

Про це заявив голкіпер команди Андрій Пятов розповів про своє спілкування з президентом донецького клубу Рінатом Ахметовим.

"Коли зустрічалися всією командою, Ахметов жартома намагався знайти у мене якусь помилку. Ти, – каже, – не розслабляйся. Бачиш, я хотів Буффона купити. Я віджартовуюсь: Круто буде Буффона вибити з основного складу (Сміється). Насправді Рінат Леонідович завжди дякує всій команді, не виділяючи когось одного", - зазначив Пятов.

Пятов виступає за Шахтар з 2007-го року після переходу з полтавської Ворскли.

Раніше, Шахтар очікує допомогу від ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.