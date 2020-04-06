Захисник Шахтаря здав тест на коронавірус

Захисник Шахтаря Валерій Бондар долучився до акції для протидії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Я сам харків'янин, а зараз у Харкові Шахтар завойовує трофеї. Ми, футболісти, відчуваємо підтримку вболівальників під час матчів. Дуже вдячні їм за це. Я радий, що можемо зараз всією командою зробити добру справу для мого рідного міста", - сказав Бондар.