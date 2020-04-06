Захисник Шахтаря здав тест на коронавірус

Джерело - football24.ua.
Захисник Шахтаря Валерій Бондар долучився до акції для протидії коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Я сам харків'янин, а зараз у Харкові Шахтар завойовує трофеї. Ми, футболісти, відчуваємо підтримку вболівальників під час матчів. Дуже вдячні їм за це. Я радий, що можемо зараз всією командою зробити добру справу для мого рідного міста", - сказав Бондар.
Шахтар передав Харківській області 20 тисяч тестів на коронавірус. Амбасадором цієї благодійної акції став Валерій Бондар.
21-річний захисник також виступив в ролі добровольця і пройшов експрес-тест на коронавірус. Результат виявився негативним.
Раніше, Шахтар очікує допомогу від ФІФА.
Нагадаємо, Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.