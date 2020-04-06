Пятов: Я мав пропозицію від Динамо

Олександр Рибка у 2011 році справедливо витіснив Андрія Пятов з основного складу Шахтаря.

Про це заявив сам Пятов.

"Чи день, коли мене запросили у Шахтар, особливий? Так! Це було зважене рішення. Я мав пропозиції від Динамо і Шахтаря. Мене викликав Носов, ми присіли, він розписав усі за і проти. Ні до чого не змушував - просто дав зрозуміти. Дивись, який футбол ти любиш, у який футбол хочеш грати, і роби висновки. Реально, на той момент розвиток Шахтаря мені дуже імпонував. Без роздумів обрав клуб, де перебуваю досі.

Я прийшов у команду, де були зібрані провідні голкіпери України - молодий Шуст, досвідчені Вірт і Шутков… Але й у Динамо був Шовковський, правильно? (Усміхається). Конкуренція існувала - це ж чудово. Я її не боявся. Прийшов, одразу отримав шанс зіграти і відіграв впритул до 2011-го, коли Саня Рибка мене витіснив зі складу. Витіснив чесно, по ділу. На той момент він був кращим. Таке життя. Для мене це стало уроком – можливо, розслабився, десь скинув оберти", - сказав Пятов.