Манчестер Сіті прийняв рішення щодо Вокера, який вляпався у секс-скандал з повіями

Англієць сплатить штраф у сумі 250 тисяч фунтів

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер отримає санкції від клубу за розваги з дівчатами легкої поведінки.

Про це повідомляє Mirror.

Нагадаємо, правий захисник містян разом з товаришем викликав додому двох повій, а за декілька годин після завершення вечірки записав відео із закликом сидіти всім удома та не порушувати карантин.

Це обурило Манчестер Сіті, який вирішив покарати свого гравця. 29-річний англієць сплатить штраф у сумі 250 тисяч фунтів. При цьому тижнева зарплатня Вокера складає 110 тисяч фунтів, інформує Mirror.

Захисник збірної Англії перепросив за свою поведінку, але це не допомогло.

"Я перепрошую за свій вчинок. Розумію, що я, як професіональний футболіст, є прикладом для наслідування. Тому хочу вибачитися перед своєю сім'єю, друзями, футбольним клубом, вболівальниками та громадськістю за те, що підвів їх", - сказав Вокер.

Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.