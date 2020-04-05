Гравець збірної Англії зрадив ідеалам самоізоляції з проституткою

Вокер агітував за самоізоляцію, проте не був щирим

Джерело - Главком.

Футболіст Манчестер Сіті Кайл Вокер проігнорував режим карантину й влаштував у своїй квартирі з приятелем секс-вечірку з двома дівчатами за викликом.

Про це повідомляє The Sun.

Звісно, це не вдалося сховати від британських таблоїдів, які швидко зробили його героєм жовтої хроніки.

Однією з проституток виявилася 21-річна британська студентка Луїза Макнамара, іншою - безіменна 24-річна бразилійка. Дівчатка отримали винагороду за інтим-послуги в розмірі 2200 фунтів (близько 74 тисяч гривень).

Зазначимо, що дана подія відбулася за день до того, як Вокер опублікував відео, на якому закликав уболівальників залишатися вдома і рятувати життя. Найближчим часом футболіст може зіткнутися з величезним штрафом від клубу за ігнорування рекомендацій стосовно здоров'я і соціального дистанціювання.

Нагадаємо, клуб АПЛ запропонував дограти сезон у Китаї.