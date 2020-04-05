Михайличенко: Ми не контролюємо гравців

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко спілкуюся з лікарем команди Андрієм Шморгуном, який інформує тренерський штаб про стан здоров'я гравців.

Про це заявив наставник киян Олексій Михайличенко.

"Як влаштована нинішня робота тренерського штабу та футболістів першої команди? Насамперед це щоденне телефонне спілкування. Ми регулярно зідзвонюємося з гравцями, дізнаємося їхні новини, плани, настрій. Я би не назвав це контролем. Думаю, що всі чудово розуміють – проконтролювати в цій ситуації їхнє ставлення до справи просто неможливо.

У нас усе будується на нормальних, людських, довірчих стосунках. Ці люди дорогі мені – їхнє здоров'я, настрій, ситуація з рідними мене завжди цікавлять. На цьому етапі між нами немає взаємин гравці-тренер, тут можна говорити про близьке людське спілкування.

Щодня я спілкуюся з лікарем команди Андрієм Шморгуном, який інформує тренерський штаб про стан здоров'я гравців. Відповідно, наші медики перебувають у постійному контакті з футболістами, у них є всі необхідні дані.

Я регулярно перебуваю на зв'язку з президентом клубу Ігорем Суркісом. Ми розуміємо, у якій ситуації опинився весь світ, не лише наша країна та наш клуб, тому дуже важливо підтримувати один одного по-людськи. Що й відбувається в Динамо. Відносини з гравцями, керівництвом на цьому етапі виходять за рамки суто професійних – насамперед ми люди, яким необхідні спілкування та підтримка.

Незважаючи на те, що ми не бачимося, тренерський штаб має повну інформацію про стан здоров'я футболістів, про графік їхньої індивідуальної роботи та про те, що відбувається з ними та їхніми сім'ями", - це зазначив Михайличенко.