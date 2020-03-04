Олімпійський чемпіон став міністром молоді та спорту України

Сьогодні було підтримано призначення Гутцайта

Джерело - Чемпіон.

Верховна Рада підтримала призначення Вадима Гутцайта міністром молоді та спорту України.

Його призначення відбулося в середу ввечері під час пакетного голосування за новий Кабінет Міністрів України.

Гутцайт народився 6 жовтня 1971 року. Фехтувальник на шаблях, учасник Олімпійських ігор 1992, 1996 і 2000 років, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку. Згодом тренер, заслужений тренер України (2003 рік), член виконкому НОК.

У 2017 році очолив Федерацію фехтування України, а у 2018 році - департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

На позачергових парламентських виборах 2019 року був внесений до виборчого списку партії Слуга народу під №81, але потім відмовився від участі у виборах, заявивши, що більше користі принесе у виконавчій владі, ніж у парламенті.

Раніше, чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень.