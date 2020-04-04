Ключовий гравець Лаціо переніс операцію

Лукас Лейва переніс операцію

Півзахиснику Лаціо Лукасу Лейві зробили операцію на правому коліні через травму меніска.

Про це повідомляє Sololalazio.it.

Відновлення бразильця триватиме місяць. Лукас буде готовий ще до завершення карантину в Серії А, який перенесли з кінця травня на невизначений термін.

У поточному сезоні Лукас зіграв 22 поєдинки за Лаціо, в яких віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Тотті надіється на провал Лаціо.

Раніше, у Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих.