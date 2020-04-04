Ключовий гравець Лаціо переніс операцію

Джерело - football24.ua.
Півзахиснику Лаціо Лукасу Лейві зробили операцію на правому коліні через травму меніска.
Про це повідомляє Sololalazio.it.
Відновлення бразильця триватиме місяць. Лукас буде готовий ще до завершення карантину в Серії А, який перенесли з кінця травня на невизначений термін.
У поточному сезоні Лукас зіграв 22 поєдинки за Лаціо, в яких віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, Тотті надіється на провал Лаціо.
Раніше, у Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих.